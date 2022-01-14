Рязанский кардиодиспансер получил установку С-дуга

В Рязанский кардиодиспансер приобретена установка С-дуга — цифровой передвижной аппарат для выполнения рентгенографических исследований. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Прибор предназначен для использования в условиях операционных. Он оснащен специальным устройством, благодаря которому удается добиться лучшего качества изображения.

Основная задача таких установок — визуализация во время хирургических операций. С-дуга используется в отделении хирургического лечения нарушений ритма сердца и ЭКС Рязанского кардиодиспансера.

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Заведующий отделением Игорь Шитов высоко оценивает качество аппарата. К настоящему времени операции с применением нового оборудования проведены 12 пациентам.