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Пятница, 14 января, 2022
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Рязанский кардиодиспансер получил установку С-дуга

7info

В Рязанский кардиодиспансер приобретена установка С-дуга — цифровой передвижной аппарат для выполнения рентгенографических исследований. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Прибор предназначен для использования в условиях операционных. Он оснащен специальным устройством, благодаря которому удается добиться лучшего качества изображения.

Основная задача таких установок — визуализация во время хирургических операций. С-дуга используется в отделении хирургического лечения нарушений ритма сердца и ЭКС Рязанского кардиодиспансера.

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Заведующий отделением Игорь Шитов высоко оценивает качество аппарата. К настоящему времени операции с применением нового оборудования проведены 12 пациентам.

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