Рязанский кардиодиспансер получил новый УЗИ-аппарат

Более 100 человек за неделю прошли обследование на новом ультразвуковом комплексе в Рязанском кардиодиспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области
Современный УЗИ-аппарат получен в рамках программы переоснащения сосудистых центров.
По словам врача высшей категории, заведующей отделением функциональной и УЗИ-диагностики кардиодиспансера Галины Ивановой, ранее используемый УЗИ-аппарат не обладал столь широким спектром функций.
Медперсонал прошёл необходимую подготовку, трудностей при освоении нового комплекса не возникало.
Новый аппарат универсален, обеспечивает детальное обследование, очень удобен в обращении. Прибор отличается простотой режимов при отличном качестве изображения, что позволяет выявлять патологии на ранних стадиях.