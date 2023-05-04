Рязанский калинник включён в список необычных блюд России

Эксперты сервиса путешествий Туту представили список необычных блюд из разных регионов России. В число лакомств, ради которых стоит отправиться в путешествие по стране, вошёл рязанский калинник.

«Раньше в Сасовском районе Рязанской области каждая хозяйка знала, как сделать калинник – пирог из недорогой ржаной муки с начинкой из калины. Несколько лет назад современные повара адаптировали калинник, сделав его модным десертом с джемом и белым шоколадом», – отмечают специалисты.

Рейтинг сформировали на основе отзывов экспертов проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий Туту. Всего в прошлом году участники побывали в 25 турах в 20 регионах страны. Свои оценки 86 ресторанам, кафе и барам дали больше 150 блогеров и журналистов.

Участники проекта учитывали вкус блюд, оригинальность подачи, разнообразие меню, его интерес в плане знакомства с регионом и другие составляющие.

Высоких оценок — от 9,5 до 10 баллов — удостоились 29 объектов в 12 регионах России: Приморском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Тверской, Магаданской, Воронежской, Мурманской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Рязанской областях, Хакасии и Удмуртии.

Кафе «Татарская слобода» в Касимове набрало 9,8 балла.