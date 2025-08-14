Рязанский избирком распределил время бесплатной агитации на ТВ на выборах в облдуму 

Рязанский избирком, в рамках подготовки к выборам депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва, провёл жеребьёвки по распределению эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания и печатной площади в региональных государственных периодических изданиях.

По итогам жеребьёвок определены дни, время и объём размещения агитационных материалов для каждого зарегистрированного кандидата, а также формы и порядок проведения совместных агитационных мероприятий.

Выборы депутатов Рязанской областной Думы состоятся 12, 13 и 14 сентября 2025 года.