Рязанский избирком представил нового члена с правом решающего голоса

В конце декабря прошлого года был назначен новый член Избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса — Анна Юшина. Об этом сообщил телеграм-канала Избиркома.

Кандидатура Анны Юшиной предложена партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и назначена в состав облизбиркома Рязанской областной Думой.

Полномочия члена Избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса Татьяны Старковой прекращены досрочно.

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Формирование Избирательной комиссии Рязанской области осуществляется Рязанской областной Думой и губернатором на основе предложений политических партий и иных общественных объединений, а также предложений представительных органов муниципальных образований, избирательной комиссии предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.