Рязанский избирком подписал соглашение о сотрудничестве с библиотекой для слепых и РГУ

Подписано соглашение о сотрудничестве между Избирательной комиссией Рязанской области, Рязанской областной специальной библиотекой для слепых и Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина.

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко, директор Рязанской областной специальной библиотеки для слепых Ольга Лунева и исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Боков подписали СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии.

Соглашение направлено на содействие гражданам с ограниченными возможностями здоровья в реализации их избирательных прав, повышение правовой культуры и развитие безбарьерной среды.

В рамках соглашения стороны договорились о проведении совместных просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий, обмене информацией, а также привлечении общественных организаций к участию в электоральных процессах.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2026 года и основано на принципах законности, открытости и равноправия.