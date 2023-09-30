Рязанский историко-культурный музей-заповедник выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив.

Деньги направят на реализацию проекта «От подвига рязанцев к сильной Руси, к сильной России».



В музее создадут выставки «Стольный город древней Руси — Рязань», «Российская империя» (при поддержке Государственного исторического музея) и проведут научную конференцию.

В Старой Рязани организуют иммерсивные экскурсии и эксклюзивную выставку в старорязанском Доме Художника, сообщает сайт музея-заповедника.