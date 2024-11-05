Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник приглашает на культурные мероприятия

В ноябре Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник подготовил насыщенную программу для всех любителей истории и культуры.
Вот что вас ждет:
6 ноября 16:00
Открытие выставки «Рязанская Мариинская гимназия как зеркало губернского женского образования». Музейный центр им. А.И. Солженицына (ул. Николодворянская, 24/42). Вход свободный.
7 ноября 18:30
Лекция «Памятные платки. История в мануфактуре» из цикла «Немые свидетели». Автор – заведующий отделом истории РИАМЗ М. Урманов. Улица Соборная, 22. Стоимость – 250 рублей, билеты можно приобрести на официальном сайте.
9 ноября
Кинопоказы в рамках выставки «Смело верь тому, что вечно. Образ Лермонтова в кино»
▪️ 12:00 – «Княжна Мэри». И. Анненский. 1955 г.
▪️ 15:00 – «Герой нашего времени». С. Ростоцкий. 1967 г.
Улица Соборная, 22, кинозал. Вход свободный.
Экскурсии в Музейном центре на Соборной
▪️ 12:00, 14:00, 16:00 – «Пушкин и театр»
▪️ 12:00, 14:00, 16:00 – «Среда обитания»
Стоимость – 250 рублей, а также нужно приобрести входной билет. Улица Соборная, 22.
9 ноября 11:00, 13:00, 15:00
Экскурсии по Детскому центру: интерактивная образовательная историческая экспозиция «Азъ есмь». Стоимость – 250 рублей, а также приобрести входной билет. Улица Соборная, 22.
9 ноября 15:00
Автобусная экскурсия «Историческая Рязань». История города в период XVIII-XX вв. Автор и ведущий – И. Кусова. Место встречи: входная зона Музейного центра РИАМЗ (Соборная, 22). Стоимость – 350 рублей, билеты можно приобрести на официальном сайте (в разделе входные билеты выбрать «автобус»).
9 ноября 16:00
Лекция А. Соловьева «Эраст Гарин и его персонажи: визуальная антропология советского». В рамках выставки «Так и быть! Остаюсь!». Улица Соборная, 22. Вход свободный.
10 ноября
Экскурсии в Музейном центре на Соборной
▪️ 12:00, 14:00, 16:00 – «Пушкин и театр»
▪️ 12:00, 14:00, 16:00 – «Среда обитания»
Стоимость – 250 рублей, а также нужно приобрести входной билет. Улица Соборная, 22.
Не упустите возможность окунуться в мир истории и культуры.