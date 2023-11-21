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Рязанский институт культуры и искусств возобновит работу в 2024 году

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Институт культуры и искусств в Рязани может начать работу в сентябре 2024 года.

Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области Артем Никитин. Он отметил, что в здание на Театральной площади, которое нуждается в реконструкции, вуз вернется в 2028 году.

По словам Никитина, губернатор региона провел переговоры с федеральными коллегами, и будет готовиться проект реконструкции.

До открытия отремонтированного здания студентов будут размещать в других помещениях.

Напомним, Рязанский филиал московского института культуры ликвидировали в 2019 году. С тех пор здание вуза в центре города находилось в заброшенном состоянии.

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