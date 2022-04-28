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Четверг, 28 апреля, 2022

Рязанский «Хлебозавод № 3» включили в программу приватизации на 2022 год

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Рязанский «Хлебозавод № 3» включили в программу приватизации на 2022 год

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В четверг, 28 апреля, на заседании Рязанской гордумы депутаты приняли решение о включении МП «Хлебозавод № 3» в программу приватизации муниципального имущества на 2022 год. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

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Ранее по вопросу прошло совещание с участием всех депутатов городской Думы, представителей администрации и руководства хлебозавода, где была подробно рассмотрена вся информация. В соответствии с федеральным законодательством все муниципальные предприятия должны быть реорганизованы до 2025 года.

Предполагается преобразование хлебозавода в акционерное общество до конца 2024 года, при этом 100% акций сохранит муниципалитет. Планируется, что в этом случае городская Дума сохранит депутатский контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. В случае отказа от акционирования, согласно законодательству, завод подлежал бы закрытию.

— Это решение позволит хлебозаводу получить всестороннюю поддержку и будет способствовать его развитию, — сказала Татьяна Панфилова.

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