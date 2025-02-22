Рязанский хирург провёл шестичасовую операцию на лёгких в зоне СВО

Алексей, хирург Рязанского противотуберкулёзного диспансера, провёл сложнейшую операцию российскому бойцу в зоне СВО. Подробности рассказали в группе Минздрава Рязанской области ВКонтакте.

На операционный стол попал солдат с проникающим ранением лёгкого. Пневмоторакс, падающее давление… Врачи боролись за жизнь пациента шесть часов, и он выжил.

— Когда он прошептал «спасибо», я понял — ради таких моментов стоит жить, — рассказал Алексей.

По словам врача, настоящие герои в зоне СВО — медсёстры, которые не спят сутками, чтобы менять повязки, анестезиологи, которые вытаскивают пациентов из шока, водители санитарных машин, ездящие под обстрелами.

— Мы держимся вместе, потому что знаем: каждый спасённый — это не просто цифра в отчёте. Это чей-то сын, отец, брат. Это целый мир, который не рухнул, — рассказал рязанец. Реклама

Алексей — торакальный хирург. Ранения грудной клетки — одни из самых сложных для лечения, операции требуют молниеносно принимать решения. Счёт иногда идёт на минуты.