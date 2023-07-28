Рязанский губернатор посоветовал приходить на фестиваль «Русская опера» всей семьёй

Первый международный фестиваль «Русская опера» проходит в Рязани с 27 по 30 июля. Он посвящен национальным оперным традициям и музыке русских композиторов. Проведение фестиваля стало возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Павел Малков отметил: «В фестивале участвуют коллективы и солисты ведущих академических театров России, лауреаты Национальной оперной премии «Онегин», рязанские певцы и музыканты. Главным событием станет показ спектакля «Хованщина» Модеста Мусоргского в постановке Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.На полях фестиваля пройдут кинопоказы, лекции, выступления фольклорных коллективов, тематические и военно-исторические реконструкции. Вход бесплатный. Приходите всей семьей!

Возрастное ограничение 12+