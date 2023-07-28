Пятница, 28 июля, 2023
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Рязанский губернатор посоветовал приходить на фестиваль «Русская опера» всей семьёй

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Первый международный фестиваль «Русская опера» проходит в Рязани с 27 по 30 июля. Он посвящен национальным оперным традициям и музыке русских композиторов. Проведение фестиваля стало возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Павел Малков отметил: «В фестивале участвуют коллективы и солисты ведущих академических театров России, лауреаты Национальной оперной премии «Онегин», рязанские певцы и музыканты. Главным событием станет показ спектакля «Хованщина» Модеста Мусоргского в постановке Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.На полях фестиваля пройдут кинопоказы, лекции, выступления фольклорных коллективов, тематические и военно-исторические реконструкции. Вход бесплатный. Приходите всей семьей!

Рязанский губернатор посоветовал приходить на фестиваль «Русская опера» всей семьёй
Рязанский губернатор посоветовал приходить на фестиваль «Русская опера» всей семьёй
Рязанский губернатор посоветовал приходить на фестиваль «Русская опера» всей семьёй

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