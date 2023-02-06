Понедельник, 6 февраля, 2023
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Рязанский губернатор Павел Малков посетил многофункциональный семейный центр

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В Рязанской области c 23 января начал работать многофункциональный семейный центр, где участники специальной военной операции и члены их семей, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми, инвалиды, беременные женщины, безработные граждане могут получить психологическую, юридическую помощь, обратиться в службы социальной защиты и службу занятости. Здесь граждане могут не только узнать о мерах поддержки, но и подать документы специалистам по различным направлениям.

Рязанский губернатор Павел Малков посетил многофункциональный семейный центр
Рязанский губернатор Павел Малков посетил многофункциональный семейный центр
Рязанский губернатор Павел Малков посетил многофункциональный семейный центр
Рязанский губернатор Павел Малков посетил многофункциональный семейный центр

Здесь же функционирует учебный центр, в котором обучают основам 30 профессий: веб-дизайн, ландшафтный дизайн, работа на станках и многое другое. Для граждан, посетивших центр вместе с детьми, создали детский уголок, где маленькие посетители могут провести время, пока специалисты оказывают услуги их родителям.

— Радует, что все госуслуги поворачиваются лицом к человеку, — говорит губернатор Павел Малков. — В многофункциональный семейный центр  можно обратиться с любым вопросом и быть уверенным, что тебе помогут, подскажут, что делать в той или иной ситуации, предложат решение проблемы.

Сотрудники многофункционального семейного центра оказывают помощь не только жителям города, но и выезжают в районы Рязанской области. Сегодня 3 группы сотрудников посетили Кораблинский, Милославский и Клепиковский районы. За 4 часа приёма к специалистам центра обратились 107 человек. В ходе проверки работы центр Павел Малков поинтересовался, с какими вопросами наиболее часто обращаются рязанцы, ответ сотрудников оказался однозначен – юридические услуги.

По словам губернатора, многофункциональный центр не просто оказывает услуги, но и собирает информацию для дальнейшего социального развития Рязани и области. Специалисты изучают, какие вопросы интересуют граждан, какие меры поддержки необходимо распространять среди той или иной категории граждан.

— Сейчас необходимо собрать весь опыт, всю практику, которая начинает складываться на базе этого центра, дальше, ориентируясь на ожидания граждан, их потребности, расширять количество сервисов. В планах – открытие постоянных центров в районах области, — сказал глава региона.

Напомним, многофункциональный семейный центр предоставляет услуги с 10.30 до 16.00 по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52 (3 этаж).

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7(4912) 513-670, +7(4912) 513-671.

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