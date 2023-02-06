Рязанский губернатор Павел Малков посетил многофункциональный семейный центр

В Рязанской области c 23 января начал работать многофункциональный семейный центр, где участники специальной военной операции и члены их семей, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми, инвалиды, беременные женщины, безработные граждане могут получить психологическую, юридическую помощь, обратиться в службы социальной защиты и службу занятости. Здесь граждане могут не только узнать о мерах поддержки, но и подать документы специалистам по различным направлениям.

Здесь же функционирует учебный центр, в котором обучают основам 30 профессий: веб-дизайн, ландшафтный дизайн, работа на станках и многое другое. Для граждан, посетивших центр вместе с детьми, создали детский уголок, где маленькие посетители могут провести время, пока специалисты оказывают услуги их родителям.

— Радует, что все госуслуги поворачиваются лицом к человеку, — говорит губернатор Павел Малков. — В многофункциональный семейный центр можно обратиться с любым вопросом и быть уверенным, что тебе помогут, подскажут, что делать в той или иной ситуации, предложат решение проблемы.

Сотрудники многофункционального семейного центра оказывают помощь не только жителям города, но и выезжают в районы Рязанской области. Сегодня 3 группы сотрудников посетили Кораблинский, Милославский и Клепиковский районы. За 4 часа приёма к специалистам центра обратились 107 человек. В ходе проверки работы центр Павел Малков поинтересовался, с какими вопросами наиболее часто обращаются рязанцы, ответ сотрудников оказался однозначен – юридические услуги.

По словам губернатора, многофункциональный центр не просто оказывает услуги, но и собирает информацию для дальнейшего социального развития Рязани и области. Специалисты изучают, какие вопросы интересуют граждан, какие меры поддержки необходимо распространять среди той или иной категории граждан.

— Сейчас необходимо собрать весь опыт, всю практику, которая начинает складываться на базе этого центра, дальше, ориентируясь на ожидания граждан, их потребности, расширять количество сервисов. В планах – открытие постоянных центров в районах области, — сказал глава региона.

Напомним, многофункциональный семейный центр предоставляет услуги с 10.30 до 16.00 по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52 (3 этаж).

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7(4912) 513-670, +7(4912) 513-671.