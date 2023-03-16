Рязанский госуниверситет будет представлять «Зелёную лигу»

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина вошёл в число 40 вузов России, которые будут представлять «Зелёную лигу».
«Зелёная лига» Российского экологического оператора — это площадка для просвещения, профориентации, развития проектов и прохождения стажировок в профильных организациях. Также она объединяет и поддерживает студенческие экоклубы.
Для волонтёров-экологов в рамках проекта реализуют программу мероприятий, конкурсов и возможностей. Это поможет им стать профессионалами в экологической сфере.
Уже известны задачи на текущий год:
✔ введение раздельного сбора отходов в своём вузе;
✔ организация масштабных акций по сбору вторсырья и субботников;
✔ помощь в реализации реформы по обращению с ТКО;
✔ прокачка навыков спикера и проведение экоуроков;
✔ посещение профильных форумов и площадок;
✔ прохождение стажировок.
Рязанский госуниверситет вошёл в «Зелёную лигу» благодаря активной работе волонтёрского отряда «EKOteam» и регионального отделения волонтёров-экологов «Делай». Руководитель волонтерского отряда – Алина Чердакова. Курирует волонтёрскую экологическую повестку университета сотрудник управления учебно-воспитательной работы Ольга Корсукова.
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