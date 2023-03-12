Воскресенье, 12 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанский гидрометцентр рассказал о прогнозах на весеннее половодье

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На реке Оке вскрытие льда ожидается в сроки, близкие к норме. Прогноз на половодье публикует Рязанский гидрометцентр.

Ока у города Рязани, как ожидается, вскроется в период с конца марта по начало апреля. Вскрытие Оки возле Касимова прогнозируется в первую декаду апреля.

На пике половодья уровни воды на Оке в среднем будут колебаться возле отметок на на 1-2 метра ниже нормы, на отрезке Касимов – Елатьма – до 2,4 метров ниже нормы.

Максимальные уровни воды на Мокше ожидаются до полутора метров ниже нормы. При выпадении обильных ливней в период формирования пика половодья уровень воды может превысить прогнозный до 1 метра.

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