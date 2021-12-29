Рязанский Фонд капремонта подал заявление в суд на подрядчика-бракодела только после вмешательства прокуратуры

Фонд капремонта многоквартирных домов Рязанской области направил в суд иск подрядчику только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Подрядчик сделал капитальный ремонт фасада и крыши жилого дома в посёлке Учхоза Стенькино Рязанского района. Во время проверки выяснилось, что работы проведены со значительными дефектами.

Аналогичные дефекты были выявлены Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2018 году. Тогда были составлены рекламационные акты, в которых указаны сроки устранения дефектов.

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В 2019 году Фонд капремонта направил подрядчику досудебную претензию, после которой дефекты фирма не устранила.

В 2019 году Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в адрес подрядчика направлена досудебная претензия по факту не устранения дефектов, однако выявленные дефекты не устранены.

В итоге прокуратура Рязанского района направила представление уже Фонду капремонта, с требованием устранить нарушения. После этого в Арбитражный суд Рязанской области направлено исковое заявление об обязании подрядчика устранить выявленные дефекты.