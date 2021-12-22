Рязанский Фестиваль ледяной скульптуры пройдет у «Старого Города»

Рязанский Фестиваль ледяной скульптуры будет проходить с 3 по 7 января 2022 года на площадке перед «Старым Городом». О празднике рассказали в пресс-службе гостиницы.

— В Новом году рязанцев ожидает настоящая феерия света и льда. В фестивале примут участие 5 команд скульпторов из Рязани и других городов России. Среди участников: родоначальница жанра российской ледяной скульптуры, член Союза художников, заслуженный художник РФ Раиса Лысенина, лауреат международных наград за создание ледяных скульптур, прославившими родной город Владимир Мистрюков, — говорится в пресс-релизе «Старого Города».

В начале января площадка перед «Старым Городом» превратится в большую ледяную мастерскую. При помощи бензопил, резцов и стамесок скульпторы создадут из блоков спрессованного льда прозрачные фигуры высотой до 3,5 метров. На фигуры будет установлены художественная подсветка.

Организаторы рассчитывают, что при благоприятной погоде ледяные скульптуры будут украшать город от одного до трех месяцев.

Изображение Thomas Wolter с сайта Pixabay

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В пресс-службе «Старого Города» выразили надежду, что рязанский Фестиваль ледяных скульптур станет ежегодным событием, не менее популярным чем крупные зарубежные праздники ледяного зодчества.

— За праздничной иллюминацией на ледяных скульптурах в вечернее время можно будет наблюдать со смотровой площадки «Старого Города», а если вы замерзнете, мы всегда готовы вас согреть горячими напитками и нашим гостеприимством, — говорится в сообщении пресс-службы отеля.

«Старый Город» находится в самом сердце Рязани на Лыбедском бульваре. Отель неоднократно принимал крупные международные и отраслевые конференции, форум «Древних Городов». По версии Tripadvisor рязанский «Старый город» вошел в 10% лучших отелей мира, является победителем «Национальной Гостиничной Премии 2021» в номинации «Лучший свадебный отель»

Гостиничный Комплекс & SPA «Старый город» находится по адресу: улица Мюнстерская дом No2. Телефон 8 (491-27) 0-00-05.