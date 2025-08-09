Рязанский фермер впервые в области получил статус племенного репродуктора по абердин-ангусской породе КРС

Рязанский фермер впервые в области получил племенной статус по разведению абердин-ангусской породы крупного рогатого скота. Об этом сообщает главное управление ветеринарии Рязанской области «Вконтакте».

Фермер Евгений Гусев из Сапожковского района стал первым в Рязанской области, кто получил статус племенного репродуктора по абердин-ангусской породе КРС. Четыре года назад он завез из Ирландии 165 нетелей и трех бычков. За это время его стадо возросло в 3,7 раза.

Статус племенного репродуктора по разведению КРС в регионе имеет еще одно хозяйство — ООО «Эверест-Агро». Оно располагается в Рыбновском районе. В хозяйстве выращивают животных казахской белоголовой породы.