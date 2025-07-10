Рязанский Дворец торжеств отремонтируют за 15 млн рублей

На капитальный ремонт Рязанского Дворца торжеств на Московском шоссе потратят 15,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документации, подрядчик произведет покраску фасада здания, заменит архитектурную подсветку. Главные и входы со 2 по 5 обновят. На территории ЗАГСа обустроят тротуары, установят фундаментные плиты, положат полы.
Ранее рязанцы возмутились плачевным состоянием крыльца Дворца торжеств. Это тоже исправит подрядчик: отремонтируют ступени, колонны.
Работы закончат до 30 ноября 2025 года.
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