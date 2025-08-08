Пятница, 8 августа, 2025
21.6 C
Рязань
Культура и события

Рязанский драмтеатр проверил «Народный контроль»

Алексей Самохин
Рязанский театр драмы

В Рязани «Народный контроль» проверил Театр драмы, выбранный по результатам опроса горожан. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков. 

Внезапный визит активисты нанесли вместе с ветеранами СВО. По итогам проверки они выявили как сильные стороны, так и небольшие недочёты, которые рекомендовано оперативно устранить.

Доступность и внешний вид

Театр расположен удобно: рядом есть остановка общественного транспорта и большая парковка. Фасад здания находится в хорошем состоянии, территория вокруг чистая. У главного входа установлена афиша с информацией о предстоящих спектаклях. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен отдельный, оборудованный всем необходимым вход.

Активисты отметили и недостатки. Хотя парковка и большая, она выглядит неорганизованно и неопрятно. На входной группе отсутствуют поручни.

Внутренние помещения и сервисы

Внутри здания поддерживается чистота, работает вентиляция. На безопасность посетителей ориентированы система видеонаблюдения, охрана, рамки металлоискателей и кнопка оповещения. Учтены и потребности людей с ограниченными возможностями: в холлах есть карта помещений со шрифтом Брайля и мобильный подъёмник. Санитарные комнаты также адаптированы для маломобильных граждан. В зале оборудованы специальные места для колясочников, а для слабослышащих — система, позволяющая с комфортом наслаждаться постановками. На каждом этаже и в буфете установлены кулеры с водой.

Из недостатков — отсутствует навигация внутри здания.

Качество обслуживания

Сотрудники театра были вежливыми и доброжелательными. Они консультировали и помогали посетителям. В главном фойе также расположена афиша с актуальной информацией о ближайших мероприятиях.

— По итогам проверки выявили небольшие недостатки. Надо их оперативно устранить, — написал Павел Малков в телеграм-канале.

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности.

Последние новости

Новости Касимова

В Касимовском округе горит магазин

Сообщение о задымлении в кирпичном здании на улице Первомайской поступило 8 августа в 12:23. На месте происшествия работает 7 единиц техники, 21 человек. 
Транспорт и дороги

В Рязани на нескольких улицах приостановили работу платных парковок

В Рязани в связи с ремонтом на магистральных тепловых сетях, с целью увеличения пропускной способности и уменьшения интенсивности движения транспорта, приостанавливается работа платных парковок
Общество

Павел Малков рассказал о готовности школ к новому учебному году

На заседании Правительства Рязанской области обсудили ход капитального ремонта школ и подготовку образовательных учреждений к 1 сентября
Новости России

Рыбопромышленник Игорь Кан умер на Камчатке при пилотировании вертолёта

Бизнесмен вместе со знакомыми отправился полюбоваться красотами Кроноцкого заповедника. По пути ему стало плохо, однако он смог посадить вертолёт на склоне вулкана Крашенинникова.
Новости России

Павел Деревянко зарегистрировал отношения с дизайнером Зоей Фуць

Для торжественного события невеста выбрала элегантное силуэтное платье с коротким рукавом и шлейфом. Жених же подошёл к выбору наряда более неформально
Новости России

«Русская община» провела беседу с мигрантами, свистевшими вслед девушкам в Петербурге

Сторонники «Русской общины» провели «воспитательную беседу» с мигрантами, свистевшими...
Культура и события

«Марко Молл» пригласил юных рязанцев посетить «Шоколадную фабрику» Вилли Вонка

Вкусные сюрпризы, сахарная вата, приготовление мороженого и воздушное мыльное шоу — программа праздника не оставит равнодушными никого. 
Новости России

Экономист объяснил, почему переговоры Путина и Трампа не изменят позицию Запада

По словам эксперта, основная часть санкций, введённых против России, — это не американские, а европейские ограничения.