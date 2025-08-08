В Рязани «Народный контроль» проверил Театр драмы, выбранный по результатам опроса горожан. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Внезапный визит активисты нанесли вместе с ветеранами СВО. По итогам проверки они выявили как сильные стороны, так и небольшие недочёты, которые рекомендовано оперативно устранить.

Доступность и внешний вид

Театр расположен удобно: рядом есть остановка общественного транспорта и большая парковка. Фасад здания находится в хорошем состоянии, территория вокруг чистая. У главного входа установлена афиша с информацией о предстоящих спектаклях. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен отдельный, оборудованный всем необходимым вход.

Активисты отметили и недостатки. Хотя парковка и большая, она выглядит неорганизованно и неопрятно. На входной группе отсутствуют поручни.

Внутренние помещения и сервисы

Внутри здания поддерживается чистота, работает вентиляция. На безопасность посетителей ориентированы система видеонаблюдения, охрана, рамки металлоискателей и кнопка оповещения. Учтены и потребности людей с ограниченными возможностями: в холлах есть карта помещений со шрифтом Брайля и мобильный подъёмник. Санитарные комнаты также адаптированы для маломобильных граждан. В зале оборудованы специальные места для колясочников, а для слабослышащих — система, позволяющая с комфортом наслаждаться постановками. На каждом этаже и в буфете установлены кулеры с водой.

Из недостатков — отсутствует навигация внутри здания.

Качество обслуживания

Сотрудники театра были вежливыми и доброжелательными. Они консультировали и помогали посетителям. В главном фойе также расположена афиша с актуальной информацией о ближайших мероприятиях.