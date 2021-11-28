Рязанский драмтеатр представит новую постановку «Иванов»

Рязанский драмтеатр 3, 4 и 5 декабря представит премьеру спектакля «Иванов» (12+).

— Мы представляем зрителю неординарную и необыкновенно многогранную пьесу Чехова «Иванов» в постановке Дмитрия Акриша, одного из самых ярких молодых режиссеров, плодотворно работающего в разных театрах России и Европы, — говорится в аннотации спектакля.

В спектакле «Иванов» акценты расставлены в сторону «бедного театра». Зрителя ожидает лаконичная сценография, отсутствие лишних спецэффектов. Все внимание сосредоточено на актерской игре, на человеческом существовании. Герой спектакля, Иванов, и есть самая главная проблема для существования всех остальных персонажей. Он — олицетворение проблемы выбора, которая, так или иначе, встает перед любым человеком ежедневно и ежечасно.

Режиссер Дмитрий Акриш поставил Рязани в 2019 году спектакль «Фауст», вошедший в Long List Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» 2018-2019. Поэтому зритель может заранее предположить неординарность постановки.

В спектакле заняты:

Валерий Рыжков, Анастасия Бурмистрова, Роман Горбачев, Полина Бабаева, Никита Левин, Никита Московой-Руссо, Екатерина Кишева, Владислав Пантелеев, Дарья Егорова.