Рязанский драмтеатр и арт-студия «Кинодебют» покажут спектакль «Черная шкатулка»

9 октября в 19:00 в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» актеры Рязанского театра драмы и воспитанники арт-студии «Кинодебют» представят спектакль «Черная шкатулка» (режиссер – Урсула Макарова).



Премьера постановки, в основу которой легли произведения испанского поэта, музыканта, художника, театрального драматурга Федерико Гарсиа Лорки и чешского писателя Людвика Ашкенази, состоялась в первый день VI Международного Форума «Юность древних городов».



Спектакль не имеет единой сюжетной линии и создан из множества коротких историй о любви, войне, надежде, детях, жизни и смерти.



По задумке режиссера, каждый зритель найдет в постановке что-то свое, сакральное и личное, пишет рязанский Центр развития культуры.

Возрастное ограничение 12+.