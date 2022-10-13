Рязанский детский омбудсмен навестила детей, приехавших из Донецка

Навестила детей, оставшихся без попечения родителей и прибывших совсем недавно к нам из Донецка. В Донецке они проживали в интернатом учреждении и сейчас также размещены в одной из рязанских школ-интернатов. Руководством учреждения созданы все условия для их комфортного и безопасного проживания.

Побеседовала с ребятами. Узнала, что они уже обустроились, познакомились с воспитателями и подружились с местными детьми. Ходят в школу и занимаются в кружках по интересам. Старшеклассники поведали мне свои дальнейшие планы на жизнь и замечательно, что многие из них планируют поступать в высшие учебные заведения.

Дети остались без родителей, очень многое пережили. Им сейчас нужно больше тепла и любви. Надеюсь, что в скором времени каждый из них обретет свою семью.

Благодарю Марию Алексеевну Львову-Белову и всех, кто помогает перевозить детей из зоны боевых действий, быстро оформлять документы и устраивать ребят в семьи.