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Воскресенье, 15 мая, 2022

Рязанский десантник погиб на Украине, прикрыв собой боевого товарища

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Рязанский десантник погиб на Украине, прикрыв собой боевого товарища

7info

Администрация Адамовского района Оренбургской области сообщила подробности гибели на Украине десантника, служившего в Рязани.

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Заместитель командира взвода разведроты 137-го гвардейского парашютно-десантного полка Вячеслав Белоусов погиб на Донбассе. Прощание с ним прошло 10 мая.

Белоусову было 33 года. В Рязани служил с 2011 года, здесь встретил свою будущую супругу Светлану. В семье родились трое детей.

По словам сослуживцев, Вячеслав погиб 25 апреля, прикрыв собой боевого товарищества. Десантник посмертно награждён Орденом Мужества.

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