Четверг, 4 июля, 2024

Рязанский десант выследил и накрыл толпу пехоты ВСУ в боях за Соледаром

Автор: 7info

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Скриншот видео

Десантники 137-го полка ВДВ, дислоцирующегося в Рязани, устроили охоту за пехотой ВСУ в районе Раздоловки на Соледаро-Артёмовском направлении, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры „rvvoenkory“».

Рязанские десантники выследили вражеский пикап, дождались, пока соберутся бойцы противника, и сбросили боеприпас с коптера.

По данным военкоров, несколько бойцов ВСУ получили осколочные ранения, операция вражеского подразделения сорвана.

Сейчас рязанские десантники продолжают боевую работу в населённом пункте Переездное.

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