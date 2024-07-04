Рязанский десант выследил и накрыл толпу пехоты ВСУ в боях за Соледаром

Десантники 137-го полка ВДВ, дислоцирующегося в Рязани, устроили охоту за пехотой ВСУ в районе Раздоловки на Соледаро-Артёмовском направлении, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры „rvvoenkory“».

Рязанские десантники выследили вражеский пикап, дождались, пока соберутся бойцы противника, и сбросили боеприпас с коптера.

По данным военкоров, несколько бойцов ВСУ получили осколочные ранения, операция вражеского подразделения сорвана.

Сейчас рязанские десантники продолжают боевую работу в населённом пункте Переездное.