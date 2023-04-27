Рязанский депутат возмутился ошибками на мемориальной доске воину СВО

Депутат Рязанской городской Думы Вячеслав Володин возмутился ошибками, сделанными на мемориальной доске. Соответствующий пост он разместил ВКонтакте.
Памятная доска выпускнику школы № 39 Денису Сорокину, погибшему во время специальной военной операции, открыта 26 апреля.
Володин заметил: в тексте появился «свободный батальон», его возмутило написание слова президент с маленькой буквы, а слова награждён с большой. Звание старший лейтенант написано с заглавной буквы.
По словам Володина, участника Топонимической комиссии, текст в решении гордумы о размещении мемориальной доски написан без ошибок.
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