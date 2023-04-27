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Четверг, 27 апреля, 2023

Рязанский депутат возмутился ошибками на мемориальной доске воину СВО

Депутат Рязанской городской Думы Вячеслав Володин возмутился ошибками, сделанными на мемориальной доске. Соответствующий пост он разместил ВКонтакте.

Памятная доска выпускнику школы № 39 Денису Сорокину, погибшему во время специальной военной операции, открыта 26 апреля.

— …почему организаторы или изготовители самой мемориальной доски считают возможным делать на этих поистине исторических скрижалях грубейшие ошибки? — задаёт вопрос депутат.

Володин заметил: в тексте появился «свободный батальон», его возмутило написание слова президент с маленькой буквы, а слова награждён с большой. Звание старший лейтенант написано с заглавной буквы.

По словам Володина, участника Топонимической комиссии, текст в решении гордумы о размещении мемориальной доски написан без ошибок.

— Подобные факты свидетельствуют о том, что для кого-то память о герое — это Память, а для кого-то — незначительный служебный эпизод, — отмечает депутат.

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