Рязанский депутат Григорий Парсентьев пообещал разобраться со свалкой в Туме

Депутат Рязанской областной думы Григорий Парсентьев провёл встречу с активистами рабочего посёлка Тума, которые ранее обратились за помощью в ликвидации свалки возле населённого пункта. Об этом сообщает сайт областного парламента.

Жители Тумы рассказали, что свалка существует не первый год. Первоначально участок на землях сельхозназначения был выделен предпринимателю под временную сортировку отходов. Далее их предполагалось вывозить для переработки и утилизации.

Сейчас участок превратился в полигон, который всё разрастается, – пожаловались тумчане. Частично накопленный мусор просто закапывался, частично оставался разлагаться естественным образом.

Григорий Парсентьев пообещал разобраться в ситуации. Он направил депутатские запросы о законности такого предпринимательства в областную прокуратуру, УВД Рязанской области и Клепиковскую районную администрацию. Также было передано свыше 300 подписей жителей посёлка за ликвидацию свалки.