Рязанский цирк приглашает на спектакль «Парад Великой Победы»

Рязанский цирк пригласил на премьеру спектакля «Парад Великой Победы» 26 июля. В программе цирковое мастерство встречается с исторической реконструкцией.

В представлении примут участие более 100 артистов: воздушные гимнасты, акробаты и жонглеры, дрессированные собаки, медведи и морские львы, конный аттракцион имени народного артиста России Тамерлана Нугзарова, сочетающий конные жанры — «Почта», «высшая школа» и «джигитовка». Одновременно будут задействовано 19 лошадей.

Как сообщают в цирке, артисты будут использовать редкие реквизиты: мотоцикл «УРАЛ М-72», самолет У-2 из полка «Ночные ведьмы», костюмы, сшитые по военным образцам.

Рязанцев и гостей города ждут выступления лучших артистов российского цирка, современное техническое оснащение и визуальные эффекты. Спектакль отдаст дань уважения подвигу народа в годы Великой Отечественной войны.

Номера, представленные в спектакле «Парад Великой Победы», разработаны в соответствии с высокими стандартами циркового искусства.