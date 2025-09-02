Рязанский бренд одежды участвует в Международной выставке моды в Москве

Рязанский бренд одежды при содействии регионального Агентства развития бизнеса в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» представил свою продукцию на масштабной Международной выставке индустрии моды «СРМ – Collection Premiere Moscow» в Москве.

Рязанскую область с индивидуальным стендом на выставке представляет компания «МОДА СНЕ», выпускающая эксклюзивную одежду под брендом Sugarlife. Коллекции этой марки многократно были представлены на престижных мероприятиях и модных показах в России и за рубежом. Бренд предлагает готовые модели женской одежды из качественных материалов европейского производства, которые несколько лет будут актуальными и востребованными на рынке.

«Collection Premiere Moscow» — Международная выставка индустрии моды, на которой дважды в год коллекции предстоящего сезона презентуют более 900 брендов из России, Турции, Италии, Казахстана и ряда других иностранных государств. В ее программе — профессиональные конкурсы дизайнеров одежды, премьерные презентации коллекций участников, а также ежегодная церемония вручения премии в области дизайн-концепции торговых пространств. Посетители могут узнать о последних тенденциях индустрии стиля и красоты и сделать заказы у национальных и международных брендов.

Возрастное ограничение 18+.