Вторник, 2 сентября, 2025
14.9 C
Рязань
Общество

Рязанский бренд одежды участвует в Международной выставке моды в Москве

Анастасия Мериакри
Фото: https://cpm-moscow.com/

Рязанский бренд одежды при содействии регионального Агентства развития бизнеса в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» представил свою продукцию на масштабной Международной выставке индустрии моды «СРМ – Collection Premiere Moscow» в Москве.

Рязанскую область с индивидуальным стендом на выставке представляет компания «МОДА СНЕ», выпускающая эксклюзивную одежду под брендом Sugarlife. Коллекции этой марки многократно были представлены на престижных мероприятиях и модных показах в России и за рубежом. Бренд предлагает готовые модели женской одежды из качественных материалов европейского производства, которые несколько лет будут актуальными и востребованными на рынке.

«Collection Premiere Moscow» — Международная выставка индустрии моды, на которой дважды в год коллекции предстоящего сезона презентуют более 900 брендов из России, Турции, Италии, Казахстана и ряда других иностранных государств. В ее программе — профессиональные конкурсы дизайнеров одежды, премьерные презентации коллекций участников, а также ежегодная церемония вручения премии в области дизайн-концепции торговых пространств. Посетители могут узнать о последних тенденциях индустрии стиля и красоты и сделать заказы у национальных и международных брендов.

Возрастное ограничение 18+.

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Ситуация вокруг Покровска развивается стремительно — ВХ

Похоже, что события на этом участке фронта перешли в решающую фазу. Поступающие сведения позволяют предположить, что российские войска уже вошли в центральную часть города.
Новости России

Школьница умерла на линейке в Ульяновской области — SHOT

По предварительным данным, у девочки был порок сердца. 

Последние новости

Происшествия

Рязанца приговорили к 3 годам колонии за кражу почти 3 млн рублей

В декабре 2023 года рязанец взломал замок и проник в квартиру женщины, откуда похитил ювелирные изделия и 2,9 миллионов рублей.
Общество

«Кукурузную луну» смогут наблюдать рязанцы в начале сентября

Наблюдать полнолуние можно будет в период с 6 по 8 сентября. Явление совпадает с полным лунным затмением — второй Кровавой Луной, которое также произойдет 7 сентября.
Происшествия

Семь пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе остаются в больницах

В списках погибших по-прежнему 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз.
Происшествия

Рязанец на автомобиле сбил пешехода, уголовное дело направлено в суд

В феврале 2025 года рязанец 66 лет на автомобиле по улице Промышленной не уступил дорогу человеку на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил его.
Религия

Рязанский священник объяснил смысл фразы апостола Павла «Жена да убоится своего мужа»

Большинство замужних женщин, услышав эти слова, удивляются: почему христианство словами первоверховного апостола заповедует бояться своих супругов? А как же любовь и взаимоуважение?
Спорт

На «Кросс нации» в Рязанской области зарегистрировались около 1500 человек

Для участников предусмотрено несколько дистанций в зависимости от возраста: 1 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км.
Общество

Благоустройство сквера на улице Бирюзова проходит в Рязани в рамках проекта местных инициатив

Выполняется планировка общественного пространства, обустраиваются дорожки, устанавливаются детское игровое и спортивное оборудование.
Общество

Цифровая система приема и диагностики подвижного состава введена в эксплуатацию в Рязанской области

Благодаря современным технологиям диагностики интегрированные посты обеспечивают точную и актуальную информацию о состоянии подвижного состава и перевозимых грузов.