Рязанский боксёр победил на Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанская область».

В Люберцах прошёл турнир среди юношей и девушек в возрасте 15–16 лет, в котором приняли участие более 360 спортсменов со всей страны.

Воспитанник спортивной школы «Рекорд» Никита Большаков занял первое место в своей весовой категории, а его поединок был признан самым зрелищным. Эта победа даёт право нашему земляку выступить на первенстве России по боксу.

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Поздравляем Никиту и его тренера Сергея Лобанова с этой заслуженной наградой и желаем новых достижений.