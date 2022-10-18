Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий

Рязанская команда БФ «Мамино сердце», под руководством председателя попечительского совета Владимира Бурмистрова, с гуманитарной миссией посетила Херсонскую область. Они передали гуманитарную помощь детскому дому-интернату и психоневрологическому геронтологическому центру в селе Алешки.
Всего адресная помощь была собрана рязанцами для 6 учреждений. В ней самые необходимые вещи, лекарства, анисептики, средства личной гигиены, бытовая техника.
При передаче гуманитарного груза присутствовала министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова. Она сопровождала волонтеров фонда в поездке, рассказала о своих подведомственных учреждениях.
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