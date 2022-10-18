Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий

«За эти 3 дня мы многое увидели, многое пережили. Но на сердце радость, что смогли оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Вся наша поездка была не напрасна — мы познакомились с замечательными людьми, своими глазами увидели, как они живут, в чем нуждаются. Спасибо всем, кто с нами», — подчеркнул Владимир Бурмистров.