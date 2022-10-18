Вторник, 18 октября, 2022
7info

Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий

На главнуюНовости Рязани

Рязанская команда БФ «Мамино сердце», под руководством председателя попечительского совета Владимира Бурмистрова, с гуманитарной миссией посетила Херсонскую область. Они передали гуманитарную помощь детскому дому-интернату и психоневрологическому геронтологическому центру в селе Алешки.

Всего адресная помощь была собрана рязанцами для 6 учреждений. В ней самые необходимые вещи, лекарства, анисептики, средства личной гигиены, бытовая техника.

При передаче гуманитарного груза присутствовала министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова. Она сопровождала волонтеров фонда в поездке, рассказала о своих подведомственных учреждениях.

«Благодарим фонд „Мамино сердце“ и надеемся, что он продолжит сотрудничать с нами. Лично убедились — их помощь несет адресный характер, а не просто сгружается где-то на складах», — сказала Алла Бархатнова.

«За эти 3 дня мы многое увидели, многое пережили. Но на сердце радость, что смогли оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Вся наша поездка была не напрасна — мы познакомились с замечательными людьми, своими глазами увидели, как они живут, в чем нуждаются. Спасибо всем, кто с нами», — подчеркнул Владимир Бурмистров.

Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий
Рязанский благотворительный фонд «Мамино сердце» передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/