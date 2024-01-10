Среда, 10 января, 2024
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Рязанский бизнесмен задолжал налоговой 26 миллионов рублей

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
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Генеральный директор строительной фирмы из Рязанской области вернул налоговой долг размером 26 миллионов рублей. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ). 

В 2021 году руководитель фирмы, занимающейся строительными работами, оформил фиктивные сделки с коммерческими организациями и представил ложную налоговую декларацию. Так генеральный директор не уплатил НДС на сумму более 18,5 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия подозреваемый выплатил задолженность, пени и штраф в полном объеме – почти 26 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении руководителя организации прекращено, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

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