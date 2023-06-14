Рязанский бизнесмен Сергей Цыганов погиб во время второго за день прыжка с парашютом

Разбившийся при прыжке с парашютом рязанский бизнесмен Сергей Цыганов совершал второй за день прыжок. В первый раз приземление прошло нормально, во второй рязанец получил тяжёлый травмы, от которых скончался, пишет «КП в Рязани».

Прыжок рязанец совершал со специальным спортивным парашютом, который разрешают использовать опытным парашютистам. Цыганов прыгал с парашютом 25 лет, на счету рязанца порядка 2000 прыжков.

Последний спортсмен совершил 11 июня с высоты 4000 метров, из вертолёта Ми-8. Эксперты считают: парашютист допустил серьёзную ошибку: сделал резкий, очень низкий разворот.

— У него был соревновательный купол модели Лея, площадью 81 фут. На таком соревнуются в скоростных дисциплинах, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» инструктор по парашютному спорту Роман Лабунец. По его словам, низкие развороты — одна из самых частых причин гибели спортсменов.

Цыганов — экс-владелец радиостанций «Европа плюс — Рязань», «Русское радио — Рязань». В последнее время работал директором сети клиник «Инвитро» в Рязани.