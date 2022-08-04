Рязанский бизнес-омбудсмен выступил против поправок в закон «О рекламе»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин выступил против поправок в закон «О рекламе».

Сейчас документ рассматривает Госдума.

Михаил Пронин: «Уже на стадии рассмотрения документ вызывает много вопросов у бизнеса, которому он якобы призван упростить жизнь. Создание единого оператора наружной цифровой рекламы приведёт к уходу с рынка легальных участников в тень»

По словам уполномоченного, это только вершина айсберга: последствиями станут также безработица, потеря людьми бизнеса и рабочих мест.

Михаил Пронин отметил, что письма планируется направить в центральный аппарат уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова и Общественную палату.

Поправками недовольны не только рязанские предприниматели, но и представители бизнеса Московского и других регионов.