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Понедельник, 6 июня, 2022

Рязанский бизнес-омбудсмен впервые участвует в процессе о банкротстве

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Рязанский бизнес-омбудсмен впервые участвует в процессе о банкротстве

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области участвует в судебном процессе по делу о банкротстве. Прецедент пока является единственным в стране, сообщили в аппарате омбудсмена.

Речь идёт об иске контрольно-надзорного ведомства к фирме, которая работает 16 лет. Её просят признать банкротом, руководитель фирмы не согласен с этими требованиями. За помощью предприниматель обратился к рязанскому бизнес-омбудсмену Михаилу Пронину, было заявлено в суде ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица.

Отмечается, что заявление было удовлетворено, хотя институт бизнес-омбудсмена не участвует в подобного рода процессах.

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