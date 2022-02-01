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Вторник, 1 февраля, 2022

Рязанский бизнес-омбудсмен помог предпринимательнице снизить штраф

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Рязанский бизнес-омбудсмен помог предпринимательнице снизить штраф

7info7
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин помог снизить сумму штрафа владелице бизнеса.

Наказание было наложено на владелицу бизнеса в связи с выявленными ГУ «РЭК» нарушениями. Михаилом Прониным была направлена правовая позиция, позволяющая акцентировать внимание контролирующих органов на ряде смягчающих обстоятельств, в частности, на то, что нарушение было выявлено впервые, а также предприниматель относится к категории малого и среднего бизнеса.

Ведомством была учтена позиция бизнес-омбудсмена – было принято решение о наложении штрафа меньше минимального размера, 50 тыс. рублей.

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