Рязанский бизнес-омбудсмен помог предпринимательнице снизить штраф

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин помог снизить сумму штрафа владелице бизнеса.

Наказание было наложено на владелицу бизнеса в связи с выявленными ГУ «РЭК» нарушениями. Михаилом Прониным была направлена правовая позиция, позволяющая акцентировать внимание контролирующих органов на ряде смягчающих обстоятельств, в частности, на то, что нарушение было выявлено впервые, а также предприниматель относится к категории малого и среднего бизнеса.

Ведомством была учтена позиция бизнес-омбудсмена – было принято решение о наложении штрафа меньше минимального размера, 50 тыс. рублей.