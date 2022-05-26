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Четверг, 26 мая, 2022

Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин помог предпринимателям  с ремонтом дороги

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7info
7info

Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин помог предпринимателям  с ремонтом дороги

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин добился ремонта участка дороги на проезде Шабулина в Рязани.

Речь идет об участке от дома 2А до дома№5, на неудовлетворительное состояние которого жаловались предприниматели. Уполномоченный инициировал обращение в прокуратуру, было решение суда о необходимости приведения магистрали в нормативное состояние, которое не могло быть выполнено из-за недостатка финансирования. Сейчас участок включён в перечень дорог, ремонт которых завершат в 2022 году.

Также в порядок приведут улицу Промышленную. На состояние магистрали также поступали нарекания бизнеса.

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