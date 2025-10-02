Четверг, 2 октября, 2025
12.4 C
Рязань
Происшествия

Рязанский автодилер попал под следствие за уклонение от уплаты налогов на 138 млн рублей

Алексей Самохин
Фото: sledcom.ru

Следственное управление СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов организацией в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Фигурантом стал руководитель рязанского предприятия, занимающегося продажей автомобилей.

Следствием установлено, что руководитель предприятия в 2024 году оформил фиктивные сделки по приобретению товаров у коммерческой организации, которая в действительности никаких поставок не осуществляла.

Далее подозреваемый представил в налоговый орган декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения. В результате этих действий предприятие не исчислило и не уплатило НДС на сумму более 138 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД.

В настоящее время проводятся следственные действия для сбора доказательной базы. В ходе расследования будут приняты меры для возмещения ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации.

