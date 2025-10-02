Рязанский автодилер попал под следствие за уклонение от уплаты налогов на 138 млн рублей

Следственное управление СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов организацией в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Фигурантом стал руководитель рязанского предприятия, занимающегося продажей автомобилей.

Следствием установлено, что руководитель предприятия в 2024 году оформил фиктивные сделки по приобретению товаров у коммерческой организации, которая в действительности никаких поставок не осуществляла.

Далее подозреваемый представил в налоговый орган декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения. В результате этих действий предприятие не исчислило и не уплатило НДС на сумму более 138 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД.

В настоящее время проводятся следственные действия для сбора доказательной базы. В ходе расследования будут приняты меры для возмещения ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации.