Рязанский ансамбль получил гран-при конкурса-фестиваля «Свободный полёт» в Беларуси

С 28 по 30 октября образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры» Дворца детского творчества (руководители-Вячеслав и Надежда Кузнецовы) посетил столицу Беларуси. В Минске коллектив принял участие в международном конкурсе-фестивале «Свободный полёт», организованный общественно-фестивальным движением «Дети России».

В конкурсе приняли участие коллективы из Санкт-Петербурга, Уфы, Зеленограда, Архангельской области и других регионов. Ансамбль «Русские узоры» своим мастерством покорил жюри и зрителей. По итогам конкурса ансамбль получил гран-при.