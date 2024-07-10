Рязанских учителей пытались заставить искать родителей-должников

В прокуратуру Советского района г. Рязани обратилась местная жительница,которая сообщила о нарушении законодательства в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что орган управления в сфере образования направил руководителям образовательных учреждений списки должников по оплате услуг за газ, чтобы классные руководители по ним могли вычислить должников среди родителей, дети которых учатся в их классах. Сообщается, что ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», которое составило реестры абонентов с задолженностью, изначально направил списки главе администрации города Рязани в рамках межведомственного регламента организации системы поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (т.е. для выявления семей, которые находятся в трудной ситуации и не могут платить вовремя по каким-либо причинам).

Прокуратура проверила заявление рязанки и выявила нарушения требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Трудового Кодекса РФ: классный руководитель не должен выполнять работу, которая не связана с образовательной и воспитательной деятельностью.

Главе администрации Рязани внесено представление, чтобы устранить данное нарушение.