Среда, 10 июля, 2024

Рязанских учителей пытались заставить искать родителей-должников

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/prokrzn

В прокуратуру Советского района г. Рязани обратилась местная жительница,которая сообщила о нарушении законодательства в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что орган управления в сфере образования направил руководителям образовательных учреждений списки должников по оплате услуг за газ, чтобы классные руководители по ним могли вычислить должников среди родителей, дети которых учатся в их классах. Сообщается, что ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», которое составило реестры абонентов с задолженностью, изначально направил списки главе администрации города Рязани в рамках межведомственного регламента организации системы поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (т.е. для выявления семей, которые находятся в трудной ситуации и не могут платить вовремя по каким-либо причинам).

Прокуратура проверила заявление рязанки и выявила нарушения требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Трудового Кодекса РФ: классный руководитель не должен выполнять работу, которая не связана с образовательной и воспитательной деятельностью.

Главе администрации Рязани внесено представление, чтобы устранить данное нарушение.

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