Рязанских студентов обучат тонкостям экспорта

В Рязанской области завершился четвертый модуль акселерационной программы «Экспортный форсаж». Участники изучили аспекты реализации экспортной сделки, принципы таможенного оформления товаров и процедуры, оптимизирующие работу компаний на внешних рынках.
Кроме того, слушатели разобрали структуру внешнеэкономического контракта, выявили основы экспортного контроля на примере своего товара, рассмотрели аспекты, связанные с российским законодательством.
Рязанская акселерационная программа отличается от программ других регионов ― в числе ее участников студенты-старшекурсники профильных вузов. Студент 4-го курса факультета «Международные отношения» РГУ им. С. А. Есенина Николай Трушкин отмечает, что богатый опыт спикера позволил подкрепить теорию живыми примерами.