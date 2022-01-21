Рязанских школьников ждут на онлайн-уроках по финансовой грамотности

Банк России начал очередную весеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности. Серия вебинаров для школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов стартовала 20 января и продлится до 22 апреля 2022 года. Онлайн-уроки охватывают 18 тем разного уровня сложности — от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования.На занятиях, в частности, можно узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых инструментах, страховании, инфляции, преимуществах владения и безопасном использовании банковской карты. Лекторы — эксперты Банка России и представители финансовых организаций.

Подключиться к онлайн-урокам можно как группой (классом), так и индивидуально из дома. В первом случае преподаватель регистрирует группу и вместе с учениками участвует в занятии. Чтобы послушать его из дома, учащимся нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте проекта.

Продолжительность урока — 45 минут. Эфиры проходят по будням с 3:00 до 19:00 по московскому времени. Это позволяет включить онлайн-уроки в сетку школьного расписания и программы дополнительного образования во всех регионах, от Калининградской области до Камчатки.

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В 2021 году к онлайн-урокам финансовой грамотности Банка России присоединились около 100% школ Рязанской области.