Рязанских производителей приглашают на ярмарку выходного дня в Канищево

Рязанские производители натуральных продуктов могут стать участниками ярмарки выходного дня у ТЦ «Кит» в Канищеве. Она регулярно проводится по субботам с 8 до 15 часов. Чтобы представить на ярмарке свою продукцию, производителям и фермерам нужно пройти регистрацию.

Преимущества ярмарочной площадки — это бесплатные места, благоустроенная территория, доступ к электросетям для торгового оборудования. Площадка оборудована санитарной зоной и зоной складирования отходов. Кроме того, её регулярно очищают от снега. Благоустройство площадки завершилось осенью 2023 года, её оснастили всем необходимым для комфортной торговли.