Рязанских предпринимателей пригласили принять участие в международном форуме с белорусскими компаниями

1 — 2 апреля в Рязани пройдет форум «Рязань — Беларусь: надежное партнерство. Программа сотрудничества 2025-2028». В программе мероприятия ― биржа контактов региональных предприятий с белорусскими компаниями, посещение производственных площадок рязанских производителей, открытие мультибрендового центра сельскохозяйственной техники на площадке предприятия «Старожиловоагроснаб».

Основное мероприятие форума ― панельная сессия ― состоится 2 апреля, в День единения народов Беларуси и России. «Представители власти и бизнеса обсудят перспективные направления экспорта-импорта, в том числе возможности поставок стройматериалов, пищевой продукции и товаров других отраслей, перспективы кооперационных проектов и меры господдержки. Отдельной темой станут барьеры в экспортной деятельности и способы их преодоления. Форум завершится биржей контактов, результатом которой должны стать новые договоренности о внешнеэкономическом сотрудничестве. Приглашаем всех предпринимателей, заинтересованных в экспорте в Беларусь, принять участие в панельной сессии и бирже контактов в «Точке кипения», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Начало панельной сессии ― 10:00. Подтвердить свое участие можно любым удобным способом:

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— заполнить форму заявки;

— позвонить по телефону Рязанского центра экспорта +7 (4912) 600-524;

— прислать ФИО участника и название компании на электронную почту n.plehova@agency62.гu.