Рязанских предпринимателей приглашают поучаствовать в конкурсе лучших практик трудоустройства молодёжи

Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодёжи проводится в рамках проектов АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia). Об этом сообщает минтруда и соцзащиты Рязанской области.

Цель конкурса — выявить лучшие практики в сфере трудоустройства молодёжи по действующей долгосрочной программе содействия занятости молодёжи до 2030 года. Об этом говорится на сайте областного правительства.

Задачи конкурса – создание и эффективное использование площадки обмена опытом успешного взаимодействия между федеральными и региональными органами власти, органами местного самоуправления, а также образовательными, государственными и иными организациями, индивидуальными предпринимателями, которые заинтересованы в трудоустройстве молодёжи.

Участвовать в конкурсе могут индивидуальные участники и команды, трудоустраивающие молодёжь в разных сферах экономики. К участию приглашают представителей органов государственной власти и местного самоуправления, госкорпорации, государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации и индивидуальных предпринимателей, а также коммерческие и некоммерческие организации.

Конкурс проводится в 4 этапа. На первом этапе до 11 октября нужно заполнить заявку на портале. На втором этапе заявленные практики оценит экспертный совет конкурса 17-30 октября. Третий, заключительный этап пройдёт очно 8 декабря — на нём конкурсанты представят заявленные практики.

Церемония закрытия конкурса и награждение победителей и призёров состоится 9 декабря 2022 года в очном формате. Информация о победителях и призёрах будет опубликована на сайте WorldSkills.