Рязанских предпринимателей приглашают на встречу с представителями Корпорации МСП

8 декабря в Центре «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса пройдет встреча предпринимателей с представителями Корпорации МСП.

Также к мероприятию по онлайн-трансляции подключится правительство Рязанской области, представители МСП Банка и местных фондов поддержки.

На встрече гостям расскажут:

какие финансовые меры сейчас действуют для бизнеса;

как получить кредит под поручительство, если не хватает залога;

какие программы льготного лизинга оборудования доступны предпринимателям;

как найти партнёров и новые рынки сбыта продукции;

как действовать и куда обращаться, если ваши права были нарушены;

что такое Цифровая платформа МСП.РФ и чем она полезна предпринимателям региона.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Встреча состоится по адресу: ул. Каширина, д. 1Б. Начало в 11:00 8 декабря.

Принять участие можно, пройдя регистрацию по ссылке.