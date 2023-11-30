Четверг, 30 ноября, 2023
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Рязанских предпринимателей приглашают на встречу с представителями Корпорации МСП

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8 декабря в Центре «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса пройдет встреча предпринимателей с представителями Корпорации МСП.

Также к мероприятию по онлайн-трансляции подключится правительство Рязанской области, представители МСП Банка и местных фондов поддержки.

На встрече гостям расскажут:

  • какие финансовые меры сейчас действуют для бизнеса;
  • как получить кредит под поручительство, если не хватает залога; 
  • какие программы льготного лизинга оборудования доступны предпринимателям;  
  • как найти партнёров и новые рынки сбыта продукции;
  • как действовать и куда обращаться, если ваши права были нарушены;
  • что такое Цифровая платформа МСП.РФ и чем она полезна предпринимателям региона.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Встреча состоится по адресу: ул. Каширина, д. 1Б. Начало в 11:00 8 декабря.

Принять участие можно, пройдя регистрацию по ссылке.

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