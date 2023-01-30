Рязанских предпринимателей приглашают на международную конференцию по формированию комфортной городской среды

Рязанским предпринимателям предлагают поучаствовать в Международной выставке-конференции, посвящённой формированию комфортной городской среды. Об этом сообщает Мой Бизнес | Рязанская область ВКонтакте.

Выставка пройдёт в Москве 5-6 апреля. Речь пойдёт о создании, обслуживании и развитии комфортной городской среды, общественных пространств, парков отдыха и особо охраняемых природных территорий.

Подробности мероприятия, необходимые документы для бесплатного посещения выставки размещены на сайте.

Участники представят свою продукцию на тематических площадках, а также:

подробно разберут вопросы благоустройства общественных пространств, создания центров притяжения;

обсудят темы повышения внебюджетных доходов парков и формирования объединенных дирекций для эффективного управления;

поговорят об установке световой иллюминации и навигационного оформления, о планировании дворовых и придомовых территорий.

Для представителей бизнеса организуют круглый стол Всероссийского общества охраны природы и Ассоциации парков России, посвящённый экологической повестке, развитию городских ООПТ и национальных парков.