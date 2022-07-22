Рязанских предпринимателей приглашают на Битву стартапов

Мероприятие состоится в рамках работы VI инновационного форума INNOWEEK 2.0. Заявки на участие в конкурсном отборе высокотехнологичных стартапов принимаются до 12 августа. Проекты, прошедшие заочный этап отбора будут презентованы экспертам фонда «Сколково», индустриальным партнерам и инвесторам.

В числе конкурсных направлений – Fintech (проекты, связанные с разработками искусственного интеллекта, виртуальной реальности и др.), строительство и девелопмент, BuildTech-стартапы (строительные IT-экосистемы и 3D-печать, платформы для реализации и оценки городского планирования на базе искусственного интеллекта и генеративного дизайна, программное обеспечение и др.), E-commerce (голосовой поиск, искусственный интеллект, блокчейн, эффект присутствия, cервисы подписки, бесплатная доставка и др.), метавселенная и Gamedev (цифровые инструменты в организации мероприятий, платформы по созданию виртуальных персонажей, IT-технологии в сфере продуктов виртуальной и дополнительной реальности и др.).

По информации организаторов инновационного форума, для того чтобы стать участником отбора необходимо соблюсти ряд условий, в числе которых наличие готового продукта или MVP (ранняя версия продукта), соответствие продукта заявленным направлениям, готовность приехать в Тюмень на этап питч-сессии. 50 отобранных проектов будут презентованы на очной защите 20 августа в Тюмени, 10 лучших из них получат финансовую поддержку в форме субсидий и грантов, экспертную оценку проекта и возможность привлечь инвестиции от партнеров.

VI Всероссийский отбор высокотехнологичных стартапов Innoweek 2022 реализуется правительством Тюменской области совместно с Фондом «Сколково» в целях развития благоприятного инновационного климата в регионе и привлечения новых технологических компаний, разрабатывающих продукты и технологии, в том числе для нужд крупного бизнеса.

Получить подробную информацию о сроках проведения, условиях участия, а также оставить заявку можно на сайте. Телефон для связи: +7 (903) 561-32-61.