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Транспорт и дороги

Рязанские железнодорожники усилили работу по профилактике травматизма среди детей

Алексей Самохин

В преддверии летних школьных каникул в Рязанской области в границах Московской железной дороги с 1 по 31 мая 2025 года проходит акция «Уступи дорогу поездам!», направленная на профилактику и предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними.

В местах несанкционированного хождения граждан через железнодорожные пути сотрудники МЖД совместно с транспортной полицией организуют рейды, разъяснительные беседы и лекции в учебных заведениях, расположенных вблизи от железной дороги.

В ходе профилактических мероприятий используются видеоролики, раздаются буклеты, ребята также приглашаются на железнодорожные предприятия, где при помощи специальных тренажеров знакомятся с работой машинистов и понимают, что мгновенно поезд остановить невозможно.

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С начала 2025 года в Рязанской области произошло 2 случая травмирования несовершеннолетних, за аналогичный период прошлого года подобных происшествий не зафиксировано.

Московская железная дорога призвала граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

— Обращаемся к родителям и педагогам. Напоминайте детям о необходимости переходить пути только в определенных для этого местах, снимать капюшоны, не использовать наушники при пересечении железной дороги, — говорится в сообщении компании.

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